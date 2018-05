Chirurgia dell’obesità, all’Andosilla i 20 anni di un centro di eccellenza

di Ugo Baldi

Vent’anni di buona sanità. E’ il traguardo raggiunto dal Centro di chirurgia dell’obesità dell’ospedale Andosilla, a Civita Castellana (Viterbo).



Inaugurato nel 1998 da Fabio Campanile, oggi direttore, è diventato in breve uno dei punti di eccellenza regionali e nazionale per coloro che vogliono eliminare il sovrappeso. E’ stato il primo nel Lazio, al di fuori della città di Roma, a intraprendere questa strada: sostenere persone affette da una delle malattie sociali esplose in questi ultimi decenni. Il numero d’interventi chirurgici è stato crescente, fino ad arrivare al ritmo di oltre cento nel corso di un anno. Non a caso, due associazioni di volontariato come il Tribunale del malato e Una Mano al tuo ospedale lo hanno inserito tra i migliori reparti del nosocomio civitonico.



«E’ un centro di grande efficienza – hanno spiegato – e sempre al servizio dei cittadini». Il chirurgo Campanile è stato chiamato con costanza a illustrare l’esperienza maturata all’Andosilla, sia in congressi nazionali che internazionali. Il centro è stato riconosciuto come riferimento della Società italiana di chirurgia dell’obesità, che era stata fondata l’anno prima.



Dal 2009 a oggi, da quando cioè il dottor Campanile ha assun- to anche le funzioni di direttore della chirurgia generale, l’attività è diventata il fiore all’occhiello dell’Andosilla. Offre molte tipolo- gie di interventi e la scelta è perso- nalizzata, a seconda delle caratte- ristiche del paziente.



«Abbiamo registrato una crescita costante di questo reparto, grazie all’alta professionalità di chi lo dirige e dei suoi collaboratori – ha detto il sindaco Gianluca Angelelli - a dimostrazione di come la sanità pubblica sia in grado di funzionare benissimo».

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA