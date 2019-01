Chiedono indicazioni stradali ai carabinieri con un chilo di cocaina in auto: arrestati due fratelli romani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa di Capodanno rovinata dalla “sfortuna” per due corrieri della droga che, con oltre un chilo dicocaina in auto, hanno pensato bene di chiedere informazioni stradali a una pattuglia dei carabinieri di Viterbo. È successo lo scorso 30 dicembre e a finire in manette sono stati due fratelli, di originicalabresi ma residenti da tempo a Roma.I due hanno fermato la pattuglia chiedendo come raggiungere la località Ferento, dicendo che dovevano recarsi in un centro commerciale presente in quella zona. Ma Ferento è un sito archeologico con un antico anfiteatro romano, nella campagna viterbese. Oltre a questa anomalia, uno dei due fratelli tremava in maniera inspiegabile.I carabinieri hanno così deciso di effettuare un controllo e nel bagagliaio dell'utilitaria sulla quale viaggiavano i due, e hanno trovato un involucro contenente oltre un chilo di cocaina purissima: con la droga sequestrata si sarebbe potuto realizzare circa 5.000 dosi da immettere sul mercato, per introiti illegali di decine di miglia di euro.I due fratelli, uno di 66 e altro di 54 anni, sono stati arrestati e portati in carcere. Per entrambi il gip ha convalidato la misura cautelare.