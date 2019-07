Chiedono al telefono il codice della carta di credito e le svuotano il conto, denunciati due napoletani

Si fanno dare al telefono il codice della carta di credito e le svuotano il conto, denunciati per truffa due ragazzi. Vittima della truffa telefonica una donna di 55 anne di Grotte di Castro (Viterbo).



La donna, pochi giorni fa, aveva ricevuto una telefonata da una sedicente impiegata della sua banca. La quale le veniva chiesto il codice della sua carta di credito per una verifica. Ma dopo aver riferito i numeri, ha notato un ammanco di 3mila e 200 euro dal suo conto corrente.



Immediata la denuncia ai carabinieri della stazione di Grotte di Castro e altrettanto immediata la risposta investigativa. I militari attraverso incroci di dati telematici e informatici ha individuato due cittadini di Napoli, di 20 e di 30 anni, che avrebbero raggirato la dona. I due sono stati denunciati per truffa. © RIPRODUZIONE RISERVATA