Mercoledì 17 Maggio 2023, 05:20

Si atteggia a piccolo boss per estorcere denaro a un ventenne, ai domiciliari 30enne di origini marocchine. I carabinieri della compagnia di Civita Castellana nei giorni scorsi hanno messo fine all’incubo che viveva da 7 mesi un giovane della cittadina preso di mira dal 30enne. L’indagato, arrestato in un blitz dai militari per estorsione, sfruttando la sua “fama” criminale avrebbe costretto la vittima a cedere ogni mese parte del suo stipendio. Arrivando a estorcergli quasi 4mila euro.

Quando il giovane, disperato per le continue richieste di denaro rafforzate da pesantissime minacce di morte, si è presentato dai carabinieri per cercare aiuto, i militari hanno architettato un piano per mettere all’angolo il piccolo boss. I carabinieri, infatti, gli hanno consigliato di continuare a comportarsi come aveva fatto fino a quel momento, facendo intendere al suo aguzzino che la consueta consegna avrebbe avuto luogo come sempre. Ma all’appuntamento, ad aspettarlo, c’erano i militari, e subito sono scattate le manette per il 30enne.

L’indagato uno straniero da tempo residente a Civita Castellana, disoccupato e già gravato da precedenti specifici, improvvisamente si è ritrovato accerchiato e non ha neppure potuto provare a darsi alla fuga, con in tasca le banconote appena consegnate dalla vittima. In una manciata di secondi l’incubo durato 7 mesi è finito e il giovane è potuto tornare alla sua vita, dimenticando le minacce e i soldi da versare ogni mese all’uomo che lo aveva preso di mira. Secondo quanto ricostruito il 30enne per costringere il ragazzo a pagare lo minacciava di morte e di atroci sofferenze, sofferenze per lui e per i suoi cari. L’indagato aveva così piegato al suo valore una giovanissima vittima senza fare alcuno sforzo. Si atteggiava a piccolo boss chiedendo il pizzo a chi sapeva non si sarebbe ribellato per paura. Secondo gli investigatori il 30enne era riuscito a esercitare «un grande potere intimidatorio che gli derivava dalla notorietà nell’ambiente criminale locale».

Martedì mattina l’indagato è comparso davanti al gip del Tribunale di Viterbo per la convalida dell’arresto e dopo averlo ascoltato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.