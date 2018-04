Chia, crolla una casa nel centro storico, lesionata quella affianco

di Ugo Baldi

Questa sera intorno alle 21 a Chia frazione di Soriano nel Cimino è crollata una casa disabitata nel centro storico che è proprietà dell'Ater. Il crollo che ha scosso la tranquillità del piccolo borgo per il forte boato, ha interessato anche un abitazione vicina, che ha subito notevoli danni a quanto sembra. Anche quest'ultima casa non vi erano in quel momento persone all'interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Viterbo che hanno effettuato un attento sopralluogo, i Carabinieri e la Polizia Municipale. L'area è stata transennata. Sul posto anche il sindaco di Soriano Menicacci. La causa del crollo forse è da addebbitare al maltempo.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:34



