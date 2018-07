Che retorica: i futuri avvocati del Viterbese primi in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I futuri avvocati viterbesi vincono la quarta edizione di Scacco d'atto, la gara di retorica forense per giovani giuristi di tutta Italia. La Scuola forense di Viterbo ha trionfato a Messina, portando per la prima volta a casa un ambito traguardo. A sfidarsi, a colpi di retorica, le future promesse dell'avvocatura delle scuole forensi di Viterbo, Messina, Venezia, Bari, Monza, Palermo, Castrovillari, Taranto, Brindisi, Cosenza, Trani e Alto Tirreno. Due i gironi in cui le varie squadre si sono affrontate nell'arco di due giornate,...