Stabilite le date del Cersaie, la più importante manifestazione fieristica mondiale della ceramica e dell'arredo bagno, punto di riferimento per molte aziende del distretto industriale di Civita Castellana.

La popolare fiera di Bologna che era stata annullata a causa del Covid lo scorso anno tornerà dal 27 settembre al 1° ottobre 2021. L'esposizione firmata da Confindustria Ceramica quest'anno segnerà il ritorno della fiera fisica, nel rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza, mentre la campagna di vaccinazione sarà in fase avanzata e le restrizioni saranno allentate.

La fiducia degli espositori e la spinta delle imprese a voltare pagina trova pertanto importanti conferme. A sette mesi dall'apertura degli stand, la superficie già opzionata dagli espositori è nell'ordine dell'80% degli spazi assegnati in occasione di Cersaie 2019.

Una decina le aziende che hanno prenotato la partecipazione dal polo civitonico che puntano, per questo appuntamento, a presentare i nuovi prodotti e mantenere la leadership nazionale e fuori dai confini. Una percentuale di riempimento che, alla luce anche della provenienza delle domande di adesione, guarda con fiducia a un'ampia partecipazione internazionale.

Una conferma dell'attrattività di Cersaie e della qualità nel rapporto con gli espositori, consolidatesi con un lavoro che non si è mai interrotto.Novità assoluta della 38esima edizione è Cersaie Digital, che sarà on line per tre settimane dal 20 settembre all'8 ottobre. Il medesimo parterre degli espositori della fiera fisica sarà protagonista di una partecipazione attraverso il web - che non intende sostituire la fiera in presenza, ma rafforzarla , cogliendo tutte le potenzialità dell'information technology, della dematerializzazione delle informazioni e degli eventi e dell'estensione globale, in termini di capacità relazionali per consolidare ruolo, standing e prestigio di Cersaie

