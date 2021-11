Domenica 14 Novembre 2021, 09:39

Export, ceramica a livelli pre-crisi: +2% rispetto al 2019. Volano le esportazioni del distretto ceramico di Civita Castellana e recuperano anzi superano i dati del 2019, prima della crisi dovuta al Covid.

Secondo l'Istat, infatti, nel primo semestre del 2021 l'export ha fatto registrare un +24% rispetto allo stesso periodo del 2020, per un valore di circa 56 milioni di euro. Il grande risultato, superiore comunque alle aspettative, era peraltro atteso, visto il blocco della produzione che ha caratterizzato parte dei primi sei mesi del 2020. La notizia però è un'altra: il Distretto fa segnare anche un +2% rispetto al primo semestre del 2019, superando di fatto la crisi causata dal Covid.



Sulle ottime performance delle imprese civitoniche rischia però di pesare l'aumento del gas, su cui è intervenuta a più riprese anche Confindustria Ceramica. Dice Stefania Palamides, Presidente della Sezione Ceramica di Unindustria e già alla guida della sede territoriale di Viterbo dell'associazione: «Si tratta di un risultato molto importante, che segue una tendenza iniziata già alla fine dello scorso anno e consolidatosi nel primo trimestre, dove il Distretto aveva fatto registrare un +4,8%. Il dato dimostra ancora una volta il grande dinamismo delle imprese ceramiche, capaci di trovare soluzioni anche di fronte ad una crisi così grave. La ricetta è sempre la stessa: puntare forte sull'innovazione dei prodotti e dei processi». Per Palamides, che guida la ceramica Tecla, «ora è importante consolidare questi numeri e lo si può fare solo uscendo in maniera definitiva dall'emergenza sanitaria. Lo stiamo facendo grazie alla vaccinazione, che deve proseguire spedita con la terza dose. Ci preoccupa l'aumento delle materie prime e soprattutto dell'energia, che possono influire in maniera preoccupante sul costo del prodotto, costringendo le aziende ad aumentare i propri listini prezzi perdendo competitività».

Per tornare all'export, i segnali positivi erano arrivati qualche mese fa dal Cersaie di Bologna, mostra internazionale della ceramica e arredo bagno, dove le imprese civitoniche presenti hanno riscosso consensi dalla clientela internazionale che ha apprezzato la qualità dei prodotti e soprattutto il design, che da qualche anno è diventato il fiore all'occhiello delle aziende che investono in questo settore moltissime risorse. La conferma poi c'è stata nel fuori salone delle Fiera del Mobile di Milano dove anche qui le imprese civitoniche hanno vinto la sfida con il mercato estero.