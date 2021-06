Ceramica, Premio per il design: la Scarabeo torna sul podio

Un timbro internazionale per aver realizzato un design eccezionale premia ancora una volta un azienda del distretto industriale della ceramica.

La Scarabeo fondata da Gianni Calisti e gestita dai figli Gian Paolo e Fabrizio si è aggiudicata il premio Award 2021 con le collezione Cross e Solid nella categoria Bathroom Furniture.

Conferito per la prima volta nel 1953, l'iF Design Award è il più antico concorso di design indipendente al mondo che si focalizza sul potere innovativo del design. Ogni anno, aziende, designer, agenzie e architetti si mettono alla prova apprezzandone l'alto valore.

Le ultime tendenze, l'innovazione e l'unicità si riflettono nelle proposte premiate nelle seguenti discipline: prodotto, imballaggio, comunicazione, architettura degli interni, concetto professionale, design del servizio e architettura. Già nel 2019 la stessa azienda aveva raggiunto questo traguardo con altri due prodotti di qualità. Cross è la nuova soluzione arredativa che trasforma la sala da bagno in un luogo affascinant.Il modello Solid è la quinta essenza della versatilità. L'azienda civitonica fondata nel 1974 ha messo in bacheca oltre una ventina di riconoscimenti internazionali . Grazie all'originalità e al mantenimento della tradizione artigianale ha conquistato i mercati nazionali ed esteri con produzioni artigianali, ceramiche eleganti e funzionali lavorate a mano, pezzi raffinati, speciali ma mai identici.

In un mondo dove tutto è omologato dalla precisione e dalle produzioni in serie, questa azienda si contraddistingue realizzando prodotti secondo tradizione, recuperando le antiche tecniche ed i processi lavorativi che resero grande la città di Civita Castellana in epoca preromana e che oggi garantiscono qualità, igiene e durata nel tempo