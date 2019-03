Ceramica, nasce il forno ecologico: può risparmiare fino al 45% dei consumi energetici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le aziende ceramiche di tutto il mondo è in arrivo una nuova opportunità dal Viterbese per salvaguardare l'ambiente. E, di conseguenza, anche i conti.E' stato messo a punto, dopo uno studio durato due anni e finanziato dall'Unione europea (con il progetto Life), il primo forno ad intermittenza ad alta efficienza energetica. Il progetto è stato realizzato dalla Setec di Civita Castellana, società leader per l'impiantistica ceramica con sede nel distretto industriale viterbese e firmato dall'ingegner Antonio Fortuna.«L'obiettivo è stato quello di ottenere ha spiegato il progettista - un forno con minori consumi di uno continuo e con vantaggi di flessibilità a lui collegati». Il prototipo è stato collaudato nello stabilimento della Kerasan con successo ed è pronto per essere messo sul mercato nazionale e internazionale.I principali benefici ambientali sono quelli di una riduzione del 45% di consumi energetici, e delle emissioni di anidride carbonica, così come degli altri gas inquinanti, rispetto ai forni shuttle, quelli attualmente presenti sul mercato e in dotazione alle aziende del comprensorio ceramico. A livello globale, considerando solamente i settori della ceramica per sanitari e del vasellame per la tavola e ornamentale, l'installazione del nuovo forno - oltre a permettere una riduzione del consumo energetico - consente la riduzione dei vari cicli di cottura fino ad un minino di undici ore.«L'uso di bruciatori di nuova concezione - dice ancora Fortuna - permette anche di abbattere in misura significativa le emissioni di ossido di azoto». Inoltre permette di migliorare il benessere anche del personale addetto ai forni: tutti avranno la possibilità di lavorare in un ambiente più sano, con minore esposizione alle polveri e a temperature inferiori.La presentazione del nuovo impianto di cottura si terrà il 22 marzo nella sala convegni di Palazzo Fortuna, a Civita, alle 10,30. Si parlerà di prospettive e opportunità di questo innovazione. Tra i relatori, oltre all'ingegner Fortuna, Augusto Ciarrocchi, vice presidente Confindustria ceramica, la consulente Elisabeth M. Gertruida Van Leijen, un rappresentante della Lce di Torino che è partner del progetto.