Venerdì 16 Giugno 2023, 05:20

Mittel è pronta a varare un nuovo piano di investimenti intorno alle tre aziende di proprietà nel distretto della ceramica di Civita Castellana. Piano che prevede acquisizioni anche nei settori limitrofi. Il nuovo progetto prevede un impegno finanziario di 20 milioni di euro entro il 2028, con la finalità di dare una spinta al comparto dell’arredobagno attraverso un piano industriale.

Ad annunciarlo il presidente Marco Colacicco, che ha delineato le strategie del gruppo Italian bathroom design (Ibd) che ha il suo cuore produttivo nel polo viterbese dei sanitari, composto dalle aziende Ceramica Cielo (Fabrica di Roma), Galassia (Corchiano) e Disegno Ceramica (Gallese) che danno lavoro a circa 400 dipendenti. «Gruppo - si sottolinea - con un chiaro e distinto posizionamento di mercato e posizioni di leadership nei segmenti di riferimento: Cielo leader di mercato nell’arredo bagno di design; Galassia eccellenza nella produzione e a sua volta sempre affermata in fasce complementari nel design; Disegno Ceramica in affermazione come leader nei mobili per il bagno e la cucina».

Nei primi cinque anni «del nostro progetto di sviluppo – ha detto Colacicco - le dimensioni del gruppo rispetto al fatturato originale di Ceramica Cielo sono state più che quintuplicate. Circa metà per crescita endogena con la grande affermazione di Cielo e del suo posizionamento distintivo. Metà per crescita esogena, con la crescita anche delle imprese acquisite. Nello stesso tempo sono stati avviati molteplici progetti per sviluppare importanti sinergie, commerciali e operative, fra le tre società mantenendo sempre il loro posizionamento differenziato e complementare».

Il consiglio di amministrazione di Italian bathroom design, controllato da Mittel, ha approvato il bilancio 2022. Rendiconto che sta a dimostrare la solidità del gruppo: «Il 2022 è stato un anno di eventi complessi – ha sottolineato Colacicco - e imprevedibili, come il conflitto russo-ucraino, l’inflazione, la crisi energetica e le conseguenze della pandemia: fattori che hanno creato forte instabilità a livello macroeconomico e geopolitico. Ciononostante, il Gruppo Ibd ha registrato ricavi consolidati pari a oltre 77 milioni di eruo (+8% rispetto al 2021)». L’Ebitda (margine operativo lordo) si è attestato a circa 19 milioni (+17 % rispetto al 2012), con una marginalità percentuale pari a circa il 25% del fatturato.

Il nuovo piano di investimenti sarà rivolto a rafforzare la gamma di prodotti del gruppo, con un’attenzione particolare rivolta alla sostenibilità e alla digitalizzazione.