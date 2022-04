Ceramica, confronto per l'integrativo. I sindacati, oggi al secondo round con Unindustria, pronti a mettere sul tavolo le rivendicazioni e la parte economica

Contratto integrativo per i lavoratori della ceramica del distretto produttivo viterbese: in agenda per oggi il secondo round. I sindacati di categoria confederali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil, quello autonomo Fialc-Cisal e i rappresentanti di Unindustria ceramica torneranno a incontrarsi a Viterbo, nella sede degli industriali a Valle Faul, per iniziare a sviscerare i temi che sono stati messi sul tavolo nel primo incontro. Le parti sociali hanno come obiettivo quello di ridare consistenza all'accordo precedente, scaduto nel 2007 e rimasto poi congelato per la crisi che ha colpito il settore, a cui è seguito l'assorbimento di alcuni capitoli dell'integrativo all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ora i sindacati hanno deciso di tornare alla carica e messo sul tavolo cinque rivendicazioni che vogliono affrontare con la controparte: l'orario di lavoro, una parte del salario accessorio (premio di produttività), le relazioni industriali, l'ambiente di lavoro, la sicurezza e welfare aziendale. La vertenza interessa circa 2300 ceramisti spalmati sulle oltre trenta aziende presenti nel distretto industriale di Civita Castellana. I sindacati per ora non scoprono le carte, anche se sperano in una vertenza breve.«Nel corso del primo incontro è stato fatto il punto della situazione ha ricordato Mauro Vaccarotti segretario generale della Filctem Cgil anche perché al tavolo erano presenti anche alcune aziende assenti in precedenza, perché non erano ancora associate con la Confindustria. Ci sono dei buoni propositi, vediamo se possiamo renderli concreti».

La Femca-Cisl ha come obiettivo anche quello di recuperare la mano d'opera femminile. «Da parte nostra abbiamo questo aspetto da mettere sul tavolo ha specificato Fabrizio Mastrogiovanni - con l'inserimento delle donne nel nostro settore, una cosa che adesso è possibile. Poi come sindacati, tra le cose che vogliamo mettere a regime, rientra la regolamentazione per i turni di lavoro a ciclo continuo».

La Uiltec-Uil guarda alla parte economica con maggiore interesse: «Con una tassazione del 10% - ha detto il segretario Fabio Riecchiuto - è arrivato il momento di puntare a migliorare il welfare e il premio di produttività per i dipendenti. E ovviamenti speriamo in una chiusura rapida e condivisa»