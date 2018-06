Ceramica arredo-bagno, per Confindustria il 2017 è stato rosa: saliti produzione e vendite

di Ugo Baldi

Confindustria Ceramica ha certificato l’ottimo stato di salute dell’arredo bagno targato Civita Castellana ed eletto, come vice presidente nazionale, l’imprenditore Augusto Ciarrocchi amministratore delegato della Ceramica Flaminia.

Da dati del centro studi emerge che aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria, attive in Italia alla fine del 2017, erano 33; di cui 30 (con 35 stabilimenti) localizzate del distretto viterbese, il più importante polo nazionale per questo settore.



Gli addetti sono 3.118. La produzione nel 2017 è stata pari a 4.270.492 pezzi, in aumento del 4,48% rispetto alla precedente rilevazione; le vendite dirette sono state di 4.339.676 pezzi (+5,87% rispetto alla rilevazione precedente). Il fatturato è passato da 332.885 milioni di euro del 2016 a 353.290; indicatore utile sia per l’economia locale che provinciale.



Aumentano anche le esportazioni, diminuiscono le importazioni. Secondo i dati sul commercio estero forniti da Eurostat, nel 2017 le esportazioni sono aumentate del 7,49% rispetto al 2016, mentre l’ingresso di prodotti esteri è sceso del 4,55%, con la Turchia (20%) primo paese nella lista degli importatori, seguito della Cina (18%).

Balzi in avanti nell’export registrati in Asia, in particolare in India (+54%) e Giappone (+42%) dove si è registrato un vero exploit; l’espansione continua anche ne- gli Usa (+22,86). In Europa la classifica è guidata dai Paesi Bassi (+66,35), Francia (+16,49) e Svezia (+15,23); sorprendente la Bulgaria con +21,33. Bene anche Israele con un +11,51.



Il commento di Ciarrocchi: «Tutti gli indicatori più impor- tanti, come quantità prodotte, fatturato totale ed export, sono in crescita. Segnali positivi che confermano l’impegno delle im- prese nel produrre materiale di qualità»

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA