Ceramica, approvato il decreto attuativo del Bonus idrico

Lunedì 27 Settembre 2021, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 20:19

Bonus idrico, approvato il decreto attuativo molto atteso dalle aziende del distretto della ceramica di Civita Castellana che da anni sono impegnate nel risparmio idrico con prodotti a basso consumo di acqua.

Lo ha annunciato la deputata del Pd Alessia Rotta presidente della commissione ambiente della Camera. "Finalmente è stato approvato il decreto attuativo del Bonus idrico - ha detto - una misura che come Partito democratico abbiamo voluto fortemente e per la quale abbiamo molto lavorato in commissione Ambiente. Subito a disposizione il Fondo da 20 milioni di euro, che permetterà di ricevere un contributo di mille euro per sostituire i vecchi sanitari e rubinetti con quelli di ultima generazione che limitano il flusso. Un'ottima notizia che permetterà di ridurre gli sprechi di acqua, salvaguardare il nostro patrimonio idrico, e di conseguenza diminuire il costo delle bollette per le famiglie italiane".

"I numeri dello spreco di acqua sono impressionanti,- ha proseguito - con i nuovi apparecchi potremmo risparmiare circa 414 milioni di metri cubi all'anno, con un risparmio di 665 milioni di euro per le famiglie italiane e una riduzione di 2,9 milioni di tonnellate di Co2 per minore uso di energia elettrica necessaria per l'approvvigionamento e la distribuzione.

Con questo provvedimento - ha concluso la Rotta- uniamo la difesa dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse, con un risparmio economico per i cittadini. Dobbiamo continuare su questa strada".

Un ringraziamento particolare è arrivato dal capogruppo del Pd di Civita Castellana, Simone Brunelli. «Grazie ad Alessia Rotta per l'impegno e l'attenzione nei confronti del nostro territorio. Vediamo finalmente valorizzati i tanti investimenti fatti dalle aziende per ridurre i consumi idrici. Continueremo a lavorare insieme per far sì che questa misura diventi strutturale per gli anni a venire».