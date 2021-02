L'amministrazione comunale punta riqualificare l'area industriale di Prataroni a Civita Castellana. La spinta è arrivata anche dai buoni risultati ottenuti dalle aziende del distretto ceramico nell'export e nell'espansione sui mercati orientali nonostante la pandemia.

«Questa amministrazione- ha detto il vice sindaco Matteo Massaini- si sta impegnando per reperire fondi sovracomunali per la ristrutturazione delle infrastrutture del distretto che attualmente versano in uno stato non all'altezza del suo prestigio. Questa possibilità, purtroppo non inserita nell'ultimo bando regionale che era invece orientato all'ampliamento dei distretti, verrà ripresa e seguita con cura nel rispetto dell'indiscusso valore del nostro polo oltre che nella custodia di un prestigio produttivo che, possiamo dirlo, ci riconosce il mondo intero».

Tra i progetti in cantiere c'è quello della costituzione dell'Apea (Area produttiva ecologicamente attrezzata), un consorzio tra imprese che dovrebbe nascere a breve e che coinvolge le industrie del territorio, da un progetto che è nato nel 2018. Dal palazzo comunale si sprecano i complimenti per gli imprenditori.

«Le richieste dal Giappone- prosegue Massaini - hanno premiato il nostro polo poiché i prodotti per cura del design ed eccellenza dei manufatti sono eccezionali. E' stata premiata e riconosciuta la qualità, nonostante la tempesta dovuta al Covid. Come amministrazione siamo ampiamente soddisfatti per il lavoro portato avanti nel distretto industriale perchè si evidenzia sempre più anche l'importanza della manodopera che produce eccellenza».

Parole di apprezzamento anche «per l'innovazione tecnologica in continuo sviluppo come testimonia, solo per fare un esempio, la recente scoperta di uno smalto antibatterico che garantisce anche una protezione totale e a lunga durata per le stoviglierie, frutto di studi realizzati a Civita», aggiunge l'assessore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA