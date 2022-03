Domenica 13 Marzo 2022, 06:35

La situazione è delicatissima, nel centrodestra. E le bocce sono ferme. Nel senso che quel tavolo intorno al quale tutti invocano un confronto continua imperterrito a restare deserto. Anche se i segnali non mancano. Questo il quadro attuale: la Lega disposta a fare un passo indietro sul proprio candidato, Fratelli d’Italia no. In mezzo aleggia il nome terzo, quello di Gianmaria Santucci, che potrebbe ricompattare. Ma passi in avanti in questo senso non sono stati ancora fatti e la prospettiva di andare separati sfasciando la coalizione non è più un tabù. A meno che non ci mettano le mani dalla Capitale.

I verdi si sono mostrati disponibili a ritirare la candidatura a sindaco dell’ex assessore Claudio Ubertini, tanto da aver fatto balenare l’ipotesi Santucci. Ma Fratelli d’Italia sembrerebbe intenzionata ad andare avanti senza indugi con l’altra ex della giunta Arena, Laura Allegrini. La carta del leader di Fondazione avrebbe potuto fare da collante tra i due litiganti, ma i meloniani per ora resistono sulle proprie posizioni.

L’incontro diretto, che pure il responsabile provinciale dei melonini Massimo Giampieri aveva auspicato, non c’è stato. Si era partiti con la proposta di Mauro Rotelli avanzata dalla Lega, declinata dal diretto interessato. L’alternativa, Ubertini, non può essere accettata da FdI per via del salto da un partito all’altro, tanto da aver avanzato in contrapposizione quella della Allegrini. Si è pasati per Forza Italia, che avrebbe dovuto trovare un civico per tirare tutti fuori dall’impasse. Avrebbe potuto – o dovuto – essere il presidente della Camera di Commercio, Domenico Merlani. Evidentemente non è andata a dama. Dunque o si va su Santucci, o il rischio di andare separati si fa sempre più probabile. Anche perché la Allegrini di ritirarsi non ci pensa neanche lontanamente.

Fratelli d’Italia intanto ha ufficializzato l’inserimento in lista di Lorenzo Suraci, questore di Viterbo dalla fine del 2014 al 2018. Quella dei meloniani potrebbe pure essere una tattica per prendere gli alleati per sfinimento, in modo da metterli di fronte al fatto compiuto e fare in modo che con l’avvicinarsi della scadenza elettorale convergano sulla loro candidata, piuttosto che sfasciare tutto e andare ognuno per conto proprio. A meno che l'uscita di sicurezza non sia un accordo al secondo turno con Chiara Frontini, che con queste premesse al ballottaggio andrebbe di sicuro. Sempre che da mamma Urbe non arrivi la tirata d’orecchie.