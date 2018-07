Centro, a Viterbo scatta lo stop alle auto. Ma non ci sono vigili per controllare. Il sindaco: «Ci appelliamo ai cittadini»

di Federica Lupino

Nel centro storico di Viterbo da ieri stop alle auto. Peccato che "non abbiamo chi controlla". Ad ammetterlo è lo stesso sindaco Giovanni Arena che ha firmato l'ordinanza secondo cui nelle ore serali per il periodo estivo è vietato il traffico veicolare nella ztl denominata "centro storico" e nell'area pedonale di corso Italia, piazza delle Erbe e via Roma. Interdetta anche la sosta.



Ma alle disposizoni su carta non fanno da contraltare le risorse necessarie per farle rispettare. Mancano, infatti, vigili per coprire il turno serale. Ed è così che il rispetto dei divieti è affidato per ora al senso civico dei viterbesi. Almeno finché Palazzo dei Priori non chiederà e otterrà l'aiuto delle forze dell'ordine.

Martedì 24 Luglio 2018



