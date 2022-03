Sabato 26 Marzo 2022, 04:55

E’ l’eterno tema da campagna elettorale, quello della sicurezza. Soprattutto nel centro storico, dove servirebbe pure qualche idea, che qui ultimamente ha latitato. A San Faustino ma in generale dentro le mura. Con l’avvicinarsi delle elezioni la politica torna a farsi sentire sul tema, mentre le forze dell’ordine continuano a vigilare.

Su queste colonne qualche contributo di rilievo è arrivato. Come quello del questore Giancarlo Sant’Elia, che per San Faustino suggerisce un progetto integrato. Controllo e contrasto alla criminalità, insieme al questore, lo assicura il comandante dei carabinieri Andrea Antonazzo, anche se registra che qui i reati sono diminuiti, pur restando di impatto a livello sociale. Lo conferma il suo omologo alla polizia locale, Mauro Vinciotti, secondo il quale più che di sicurezza, il quartiere è colpito dal degrado.

E allora i candidati a palazzo dei Priori tornano a proporre ricette. «Le scene di degrado – dice Chiara Frontini, Viterbo 2020 - testimoniano la necessità di intervenire urgentemente. Serve un progetto coordinato per la riqualificazione che parta dalla sicurezza». Poi allarga il campo con «la rivitalizzazione culturale, il ripopolamento, la cultura, il decoro, lo sviluppo economico, il lavoro, la rigenerazione urbanistica». In lista ha pronti due nomi come quello di Umberto Di Fusco, dirigente della polizia in quiescenza, e Giancarlo Martinengo, colonnello dell’esercito.

Fratelli d’Italia mette in campo invece Lorenzo Suraci, già questore a Viterbo dal 2014 al 2018. «Con i soldi delle tasse al massimo che entrano – spiega - la tanto e giusta decantata lotta al degrado doveva essere terminata da tempo. La sicurezza e l’illuminazione di molte strade doveva essere completata da tempo, quartieri come San Faustino dovevano essere riqualificati da anni, si vedono invece ancora buche e marciapiedi fortemente malmessi, vie buie e non coperte da idonee telecamere, rimaste forse nel numero quelle che io collegai con sale operative di polizia e carabinieri».

Un intervento che per il segretario di Azione Giacomo Barelli è un boomerang. «Marciapiedi, illuminazione e centro storico erano deleghe della sua candidata, Laura Allegrini: non conosce l’amministrazione né i suoi compagni di viaggio. Il problema non si risolve con ordine e disciplina, tra ex questori o militari: il problema è di degrado, servono buoni amministratori». Secondo Barelli infatti «non si è riusciti a fare un appalto rifiuti che incida sulla pulizia. A San Faustino c’era il Metropolitan, ora non abbiamo più un cinema. Il degrado non è solo erbacce e rifiuti, ma culturale: il centrodestra ha distrutto tutte le iniziative in centro, spostato i mercati e l’asse commerciale sulla Cassia nord. Ora è fondamentale è non perdere l’occasione della riqualificazione dell’ex ospedale, grazie alla Regione: il centro deve rinascere da lì».