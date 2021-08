Martedì 10 Agosto 2021, 06:00

Sporco, abbandonato e preso di mira da bande di vandali che si scatenano nel fine settimana da un capo all’altro del centro storico. L’ultimo bilancio parla di una vetrina frantumata e dell’insegna di un ristorante divelta in Corso Italia nella notte tra sabato e domenica.

«Il fatto che ora certi soggetti agiscano in una delle vie principali e non nel buio di qualche vicolo dà l’idea di come, negli ultimi mesi, la situazione sia peggiorata. È come se sapessero di restare impuniti - spiega Monia Mustica, presidente del comitato civico via San Pellegrino -. Mai la città aveva toccato un punto così basso”.

E poi ancora risse, l’ultima sabato sera davanti all’ex cinema Genio, e urla nel cuore della notte; tra senso di impotenza e paura che cresce «perché un problema sicurezza esiste», continua Mustica, tra degrado che avanza e decine di appelli, singoli e congiunti da parte di residenti e comitati, rimasti lettera morta.

“Risposte? Ne abbiamo avute più di qualcuna, il sindaco ci ha ricevuto in diverse occasioni – aggiunge Mustica -, ma si sono tutte fermate a solidarietà, condanna di quanto succede e intenzioni senza mai concretizzarsi in fatti. Chi dice che non esiste un problema, probabilmente, il centro non lo ha mai neppure attraversato».

Unico deterrente sono le pattuglie di polizia e carabinieri che battono la zona, ‘il servizio è stato potenziato ma da sole non possono fare granché – continua -. Serve un’azione capillare che coinvolga tutte le forze in campo. Per questo chiediamo l’apertura di un tavolo che coinvolga Comune, questura e Prefettura per arginare un fenomeno distruttivo».

In ballo, spiega Mustica, c’è la sopravvivenza del centro: “Questi problemi, ormai costanti, sono tra gli elementi che contribuiscono alla fuga verso la periferia. Se continuano a scappare i residenti presto anche le imprese inizieranno a guardare altrove con effetti intuibili».

Per loro, le imprese, parla Giuliano Proietti dei Tre Re. Il titolare del ristorante che ha visto la propria insegna piegata e gettata poco distante dalla porta d’ingresso. “Le parole sono finite – commenta -. Continua a succedere quello per cui, da tempo, chiediamo una soluzione».

In una città fuori controllo vittima di promesse mancante e di un piano sicurezza, considerato tra le priorità del programma di governo, mai partito davvero.

“Quello che non c’era e continua a non esserci è un’idea di città– spiega Carlo Mancini del comitato residenti di San Pellegrino -. Ben vengano i controlli ma serve altro: il centro storico è un organismo in evoluzione, pensare che soluzioni passate possano andare bene oggi in un contesto totalmente mutato è fuori luogo. Purtroppo quello a cui stiamo assistendo è ben peggiore, si sceglie in maniera deliberata di non decidere. Ci stiamo abituando alla normalità del degrado. Una sconfitta per tutti».