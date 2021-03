Centro commerciale inaugurato nel giorno del ricordo delle vittime del Covid, i partiti di opposizione accusano la giunta Arena: «Chieda scusa a tutti i viterbesi»

L'inaugurazione del nuovo centro commerciale sulla Cassia Nord scatena le proteste. I gruppi consiliari di minoranza Pd, Viterbo 2020, M5S, Viva Viterbo, Forza Civica, in un documento congiunto, attaccano la giunta.

«Viterbo è zona rossa, ma non per tutti. Non per il sindaco Arena e la sua amministrazione che dovrebbero diventare loro rossi di vergogna per aver scelto di autorizzare e festeggiare l'apertura di un centro commerciale nel giorno del ricordo delle vittime del Covid. Proprio così, infatti: in una sorta di macabro contrappasso, mentre nel cuore della città deserta si piangevano le vittime viterbesi del virus, alle sue porte, nei pressi del cimitero (quasi uno strano scherzo del destino) si assisteva alla surreale inaugurazione di un polo commerciale con tanto di felliniano "assembramento autoritario". Per questa indecorosa "danza sul Titanic" a cui si è prestata anche l'amministrazione comunale, sindaco in testa, si è scelto il giorno più sbagliato, il momento più sbagliato, con una superficialità ed una leggerezza che non si addice a chi è chiamato a rappresentare le Istituzioni».

I partiti di opposizione sollevano anche «molte perplessità sotto il profilo del rispetto delle normative anti contagio», a giudicare dalle «immagini della folla radunatasi per il taglio del nastro innaugurale. Ma ciò che più ci sconcerta è la mancanza di rispetto e di senso delle istituzioni da parte di chi dovrebbe dare il buon esempio ed infondere fiducia in tutti i nostri concittadini che da mesi soffrono gli effetti della crisi e che, ciononostante, a differenza dei loro amministratori, stanno mantenendo un encomiabile rispetto delle regole, contribuendo alla tutela della salute pubblica».

Nel documento si chiede al sindaco di «scusarsi pubblicamente con tutti i viterbesi anche e soprattutto per il rispetto di chi non c'è più».

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA