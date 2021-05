Centoventimila euro di reddito di cittadinanzasenza averne diritto, 12 denunciati

Percepiscono 120mila euro di reddito di cittadinanza senza averne titolo, 12 denunciati.

I carabinieri della Stazione di Bassano Romano e quelli di Faleria, unitamente ai Carabinieri del Nil di Viterbo, al termine di una mirata attività investigativa hanno denunciato 12 persone che hanno continuato a percepire il reddito di cittadinanza.

I Carabinieri di Bassano Romano hanno scoperto 6 cittadini, di cui 5 stranieri, che avevano falsamente dichiarato la propria residenza in quel comune e di essere senza lavoro, mentre in realtà sono di fatto dimoranti in altre località e privi dei requisiti necessari per ottenere il beneficio.

Analogamente la stazione di Faleria ha proceduto nei confronti di altri 6 “furbetti” del reddito.

L’attività simultanea svolta dalle due stazioni ha permesso di appurare che sono stati indebitamente ricevuti 120.000 euro circa dalle persone denunciate senza averne diritto, attivando al contempo le procedure per il loro recupero.

