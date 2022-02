​Cena con fuga dal ristorante, ma la telecamera non perdona

​Cena con fuga, ma la telecamere non perdona. Sabato sera due giovani sono entrati nel ristorante giapponese Shizen poco dopo le 20,30 e dopo aver cenato alla chetichella hanno imboccato la porta del locale senza più far ritorno. I due sono usciti a un minuto di distanza l’uno dall’altro pensando che non sarebbero mai stati rintracciati. Peccato che nel ristorante del quartiere Riello la fanno da padrone le telecamere.

«Avvisiamo i gentili signori che sono stati a cena nel nostro ristorante il 12 febbraio al tavolo 72 - scrivono i gestori di Shizen su Facebook - che abbiamo le immagini della videosorveglianza che li ritraggono durante tutta la permanenza nel locale».

La fuga sembrerebbe poco riuscita. I ristorati però invece di presentarsi subito alle forze dell’ordine per sporgere denuncia hanno deciso di affidare a internet un ultimatum. «Vi invitiamo per tanto - scrivo ancora i proprietari del ristorante giapponese - con scadenza massima di una settimana a ripresentarsi nel locale per saldare il conto ed evitare così la denuncia e la raccomandata del nostro avvocato per il danno subito». Un avvertimento preciso per i due giovani in fuga: costituitevi, pagate e tutto sarà risolto. Le fughe, anche quelle dai ristoranti per evitare il conto, ai tempi della videosorveglianza restano fortemente sconsigliate.