La Liberazione di Celleno: dal 25 aprile non sarà più zona rossa

«Oggi si concludono le ulteriori misure restrittive al Comune di Celleno». La notizia era attesa da ore ed è arrivata dalla Regione Lazio. In poche righe, la fine dell'incubo per il comune della Teverina che due settimane fa era stato dichiarato zona rossa.



Da mezzanotte finirà il confinamento all'interno del paese. Resteranno certo le restrizioni valide in tutto il resto d'Italia ma, ad esempio, chi lavora fuori Celleno potrà tornare a farlo. La misura era stata adottata dopo lo scoppio di due focolai: uno all'interno della casa di riposo Villa Noemi ha colpito 39 tra ospiti e operatori (4 gli anziani deceduti) e uno nel paese a carico di due famiglie che si sono auto-infettate durante una cena. Ieri era stata diffusa la notizia della prima guarigione: una donna di 94 anni era risultata negativa. Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA