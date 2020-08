Celebrazioni di S. Rosa, le regole per l'accesso in chiesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa di Santa Rosa, la Curia informa che - nel rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto al virus - l'ingresso al Santuario (e quindi la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche e l'accesso al corpo di Santa Rosa e al Monastero dove è allestita la mostra Testimoni di fede in terra di Tuscia) non è consentito a chi presenti sintomi influenzali e/o respiratori; a chi presenti una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° gradi.L'ingresso in Santuario è consentito a un massimo di 200 persone per ogni celebrazione liturgica, ad una persona alla volta rispettando la distanza di 1,5 metri. Obbligatorio l'uso della mascherina.«Per favorire una ordinata e sicura partecipazione alle Celebrazioni liturgiche, nei giorni della festa ne sono previste numerose.Sua eccellenza il Vescovo Lino Fumagalli presiederà l'Eucaristia mercoledì 2 settembre alle ore 18.30 per i figuranti del Corteo storico; giovedì 3 alle ore 18.30, riservata ai Facchini di Santa Rosa; venerdì 4 alle ore 10.30, con ingresso consentito ai fedeli muniti di biglietto (del tutto gratuito) che potrà essere ritirato da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre presso l'angolo dei ricordi del Santuario.La solenne Eucaristia, presieduta dal Vescovo il 4 settembre alle ore 10.30, sarà inoltre trasmessa in diretta streaming e sui canali social della Diocesi: su facebook per viterbodiocesinforma; perYouToube: viterbodiocesitv