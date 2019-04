Celebrato il Precetto pasquale per le forze militari presenti in città. «Liberi costruttori di pace e civiltà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidio militare di Viterbo ha celebrato questa mattina, nella cattedrale di San Lorenzo, la funzione religiosa del Precetto pasquale. Presenti tutte le componenti militari della città, compreso il comando dell'Aviazione dell’Esercito. La celebrazione eucaristica ha coinvolto, oltre al Comandante dell’Aves generale Paolo Riccò, anche numerose rappresentanze civili e militari presenti sul territorio, insieme alle autorità locali, ai comandanti dei reparti dislocati su Viterbo e anche una rappresentanza delle associazioni combattentistiche.La messa è stata officiata dal vescovo di Viterbo, monsignor Lino Fumagalli ed ha voluto rappresentare un momento di incontro e condivisione di fede. Durante l’omelia, monsignor Fumagalli ha sottolineato come: «l’amore del Signore ci rende nuove creature e ci permette di essere portatori di questo valore fondamentale dell’uomo, grazie al quale possiamo essere liberi costruttori di pace e civiltà».Al termine il generale Riccò, in qualità di comandante di Presidio, ha rivolto ai presenti un augurio per le prossime festività pasquali, sottolineando come «la pace sia un bene prezioso che dovrebbe appartenere a tutti e gli uomini e le donne delle forze armate operano ogni giorno al servizio del nostro Paese con impegno, determinazione e spirito di sacrificio, proprio per assicurare questo bene a tutta la comunità».