Cede l'asfalto per il maltempo, chiuso a Viterbo un tratto di superstrada

Una grossa spaccatura nell'asfalto, sulla superstrada tra Viterbo Nord e bagni, ha causato la chiusura al traffico del tratto interessato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, personale Anas e forze dell'ordine. A causare il danno, il maltempo di questi giorni. Il cedimento si è verificato, per l'esattezza, al chilometro 59,800 della corsia di accelerazione per Vetralla della Statale 675 Umbro-Laziale. Il traffico è stato deviato al chilometro 59,500 per Viterbo, svincolo Centro. Il rientro sulla statale è al chilometro 61,800 località Bagni.

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA