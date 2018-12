Anche Catanzaro-Viterbese verso il rinvio: in Calabria si giocherà a gennaio

Catanzaro-Viterbese non si giocherà mercoledì prossimo, ma sarà recuperata - molto probabilmente - a gennaio. Il match del turno infrasettimanale del girone C del campionato di serie C verrà posticipato per motivi di ordine pubblico.



Proprio mercoledì 12 dicembre infatti, a Catanzaro, si celebrerà un’udienza del maxi-processo contro la 'ndrangheta con la maggior parte delle forze dell’ordine che saranno impegnate per garantire la sicurezza in tribunale.



Diventano così sette le gare che la Viterbese dovrà recuperare. Domenica prossima il riposo, poi i gialloblù torneranno in campo domenica 16 dicembre contro il Potenza, con il match del Rocchi in programma per le ore 14,30. © RIPRODUZIONE RISERVATA