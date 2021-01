Catanzaro-Viterbese verrà terminata mercoledì 27 gennaio dalle ore 15

La gara tra Catanzaro e Viterbese, sospesa domenica scorsa al minuto 53, verrà completata mercoledì 27 gennaio. Il match, valido per la penultima giornata del girone d'andata del gruppo C del campionato di serie C, era stata interrotta domenica scorsa sul punteggio di 0-0 a causa della fitta nebbia calata sul Cerevolo che ha impedito il completamento della gara. La Viterbese aveva spinto per rigiocare il giorno successivo, ma il Catanzaro non aveva accettato la richiesta del club gialloblù che ora dovrà sobbarcarsi un altro lungo viaggio in terra calabrese per giocare 37 minuti più il recupero. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.

