Castiglione in Teverina, i festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso: il video e le immagini della riposizione

Ultimo aggiornamento: 21:39

Con la riposizione dell'immagine del Santissimo Crocifisso a Castiglione in Teverina si concludono i festeggiamenti del protettore del paese. «Quest’anno i vari Decreti del presidente del consiglio dei ministri hanno bloccato ogni tipo di festeggiamento. Ma non gli animi dei castiglionesi. Sarà - aveva detto il sindaco Leonardo Zannini alla vigilia della ricorrenza - un’edizione diversa, ricca di passione, devozione e religiosità.Mancherà la parte civile ma a riempire il cuore dei tanti fedeli ci saranno tre dirette streaming (sul canale YouTube del canale Provideo e sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale) degli eventi religiosi celebrati dal parroco don Alfredo Cento».E così è stato: centinaia di contatti per le dirette degli appuntamenti religiosi. I castiglionesi quest'anno hanno partecipato grazie ai social ai festeggiamenti, non volendo rinunciare a una ricorrenza che ogni anno riunisce tutta la comunità.Il video della manifestazione è visibile dal link qui sotto riportato: