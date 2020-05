Castiglione in Teverina, ecco l'anti-tassa di soggiorno. Il sindaco Zannini: «Così riparte il turismo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro che balzelli e imposte per fare cassa. Per combattere il virus dal punto di vista economico, Castiglione in Teverina lancia l'anti-tassa di soggiorno. Si tratta di una promozione, valida fino al 31 dicembre, che consente di ottenere un buono sconto da 1 euro (per un massimo di 3 euro a persona) per quanti volessero visitare il Muvis, il locale Museo del vino, o partecipare a una degustazione. Come si ottiene? Basterà soggiornare in una delle seguenti province: Viterbo, Terni, Perugia, Arezzo, Roma e Siena.«Si prospetta un'estate diversa dove la farà da padrone il "turismo di prossimità". Saranno in pole position, quindi, tutti i nostri meravigliosi borghi e una modalità di esplorazione che segue i principi del turismo lento. È in questa ottica - spiega il sindaco Leonardo Zannini - che il Comune, in collaborazione con la Pro Loco Castiglione e il Muvis ha lanciato uno sconto per il ticket di ingresso al museo o per le degustazioni dei prodotti tipici della Teverina a chi pernotta nelle prossimità del nostro territorio. E dopo la visita al museo - conclude - un tour nel bellissimo borgo medievale e in tutti gli altri borghi della Teverina».