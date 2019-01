Castiglione in Teverina, spacciava di funghi allucinogeni

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di San Lorenzo Nuovo a seguito di un prolungato pedinamento, sono giunti a Castiglione in Teverina, dove unitamente ai colleghi della locale stazione hanno fermato un pregiudicato del luogo, italiano di 25 anni, e una volta perquisito per verificare i sospetti di spaccio, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio supermercato della droga, infatti il soggetto possedeva per spacciarla : 51 grammi di hashish, 19 funghi allucinogeni, 1,2 di mdma, 1 di speed e 10 di mannitolo; immediatamente i carabinieri lo hanno dichiarato in arresto e portato presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare © RIPRODUZIONE RISERVATA