Castiglione, oggi i funerali di Natalia Burla, morta di leucemia a 22 anni

Una guerriera, con una voglia di vivere che testimoniava ogni giorno. Anche in quelli più bui, quando la malattia che l'aveva aggredita qualche anno fa colpiva più duro. Ma il sorriso no, quello nemmeno la leucemia glielo ha mai tolto.



Si è spenta ieri all'ospedale di Perugia Natalia Burla, la 22enne di Castiglione in Teverina che da tempo combatteva contro il tumore. Scolvolti i familiari e l'intera comunità del Viterbese. La giovane era molto conosciuta: nonostante il male, infatti, amava trascorrere il tempo con gli amici e uscire in paese. Decine i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e riversati sulla pagina Fb della giovane.



Oggi alle 15 i funerali nella chiesa parrocchiale, celebrati da don Alfredo Cento. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino. Ultimo aggiornamento: 13:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA