Planking su via Roma, minorenni sdraiati sull'asfalto in attesa delle auto: fermati dai carabinieri

Si sdraiano sull'asfalto in attesa delle auto in transito, per poi saltare via all'ultimo istante: fermato dai carabinieri gruppo di minorenni.

I militari della stazione di Castel sant’Elia, al termine di un'indagine, hanno accertato la condotta di alcuni minori che nella tarda serata del 25 ottobre, emulando le bravate diffuse da alcuni coetanei sui social, si erano sdraiati sull’asfalto, rimanendovi fino al passaggio della prima auto in corsa (fenomeno così detto “planking”).

«In particolare, via Roma, la via prescelta dai ragazzi - spiegano i carabinieri - per questa bravata e che collega Castel Sant’Elia a Nepi, è un tratto di strada era estremamente pericoloso, poiché si tratta di un rettilineo solitamente percorso dalle auto ad alta velocità. I ragazzi si sdraiavano a terra proprio in un punto in cui nel 2018 aveva perso la vita un pedone».

Gli schiamazzi e il suono ripetuto dei clacson delle autovetture che transitavano, avevano fatto insospettire i residenti che allarmati avevano chiamato le forze dell’ordine. Attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza comunale, i militari sono riusciti a identificare i minori, che sono stati multati.