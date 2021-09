Muore schiacciato mentre cambia una gomma, a Castel Sant'Elia annullate le feste patronali

Venerdì 3 Settembre 2021, 10:56

Tragedia a Castel Sant'Elia, 56enne muore schiacciato mentre cambia una gomma. Ieri pomeriggio Roberto Sconocchia ha perso la vita dopo un guasto al suo mezzo agricolo.

La morte di Sconocchia ha getto l'intera comunità di Castel Sant'Elia nel dolore tanto, che il sindaco Vincenzo Girolami ha deciso di annullare tutti i festeggiamenti in programma per i santi patroni. «Ieri pomeriggio, l'improvvisa e drammatica perdita di Roberto Sconocchia, ha colpito profondamente la comunità castellese. Oggi, con provvedimento comunale - afferma il sindaco Girolami -, in concomitanza della ricorrenza dei santi patroni Anastasio e Nonnoso, saranno revocate e sospese le manifestazioni pubbliche e sarà dichiarato il lutto cittadino e tutte le celebrazioni religiose, saranno svolte anche in suffragio e nel ricordo del caro Roberto».

L'amministrazione comunale, a nome della cittadinanza, esprime cordoglio «nella terribile solitudine del dolore, che giunga, da parte della intera comunità castellese, parenti tutti e in particolare alla moglie e ai due figlioli».