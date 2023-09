Castel Sant'Elia, la Banda Municipale in concerto al Parco della Musica

Roma festival band 2023; sul palco dell’Auditorium della musica a Roma, ci sarà anche la Banda Municipale di Castel Sant’Elia diretta dal maestro Salvatore Di Russo.

Il concerto fissato per il giorno 9 settembre sarà ospitato nella Sala Accademia a partire della ore 17.30.

Sette i brani in programma che potranno ascoltare gli spettattatori e che comprendono musiche scritte da Marenco, Cozza, Orsomando, Rossini, Navarro e Stolz.

Nello stesso giorno alle 16, il programma prevede per la Banda di Castel Sant’Elia un incontro in piazza del Popolo con le altre bande che partecipano a questo appuntamento e la cittadinanza.

Successivamente è prevista una passeggiata musicale in via del Corso a Roma per allietare il pomeriggio romano.