Castel Sant'Elia, incendi in paese: denunciata dai carabinieri una donna piromane

Donna piromane finisce nei guai a Castel Sant'Elia, dopo che nei mesi di agosto e settembre scorsi sul territorio si erano verificati numerosi tentativi di incendio – ben dieci - anche in prossimità delle abitazioni lungo via dei Monti. I roghi avevano creato un forte stato di pericolo, oltre che preoccupazione per gli abitanti di quella zona.

Tutti gli eventi è che tutti si erano verificati in orario tardo serale, alcuni incendi erano stati immediatamente domati, anche grazie all’intervento di qualche passante, ma altri avevano raggiunto dimensioni notevoli, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Attraverso le testimonianze raccolte da persone informate sui fatti, non che dall’analisi dei casi, da cui emergeva l’inesperienza del piromane e che non avesse l’intenzione precisa di colpire qualcuno in particolare. Dal quadro indiziario i carabinieri della stazione hanno potuto stringere il cerchio attorno a una donna. La sua presenza sui vari roghi è stata cristallizzata grazie al sistema di videosorveglianza in dotazione alla polizia locale e a delle foto trappole presenti in quell’area.

Per questo una 50enne del paese è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Viterbo per incendio continuato. Da quanto riscontrato, le azioni non erano finalizzate a colpire qualcuno, anche se al momento non sono spiegati i motivi della condotta.