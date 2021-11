Castel Sant'Elia, cede la condotta idrica: scuole chiuse domani 9 novembre

Scuole chiuse per domani 9 novembre a Castel Sant'Elia. Lo ha previsto il sindaco Vincenzo Girolamo con apposita ordinanza per degli interventi sulla rete idrica, in programma per tutta la giornata.

Come fa sapere Talete, "a causa di un cedimento della condotta principale che alimenta il comune di Castel Sant’Elia, si renderà necessario interrompere il flusso idrico in tutto il territorio per il programmato intervento di riparazione". Senza acqua potabile, scuole chiuse.

I lavori inizieranno alle 8 e termineranno, salvo imprevisti legati alle probabili condizioni meteo avverse, intorno alle 17. Per contenere al minimo i disagi verrà posizionata un’autobotte in piazza Regina Margherita.