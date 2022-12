Caseificio sporco e con dipendenti irregolari: sette denunce per truffa e associazione a delinquere

I carabinieri della stazione di Castel Sant’Elia, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del Lavoro e del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas), hanno denunciato sette persone, di cui due italiani e cinque di nazionalità romena, tutti di età compresa tra i 38 e i 67 anni

I sette denunciati sono residenti nella bassa Tuscia, a Roma e in Romania. I reati contestati vanno dall’associazione per delinquere alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, passando per la sostituzione di persona, per l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

Contestate anche una serie di violazioni amministrative inerenti la trattazione degli alimenti.