Castel Sant'Elia: in arrivo il terremoto, via il tecnico Raniero Brunelli, arriva Fabrizio Santini

Terremoto in vista al Castel Sant'Elia calcio che gioca nel campionato di Promozione e neo promossa. Dopo gli otto gol subiti a Santa Marinella e zero punti in classifica dopo tre giornate è molto probabile in cambio del tecnico.

A Raniero Brunelli che aveva già messo sul tavolo le proprie dimissioni dovrebbe subentrare il dinamico e ambizioso Fabrizio Santini ex tecnico della Jfc.

Insomma la panchina gialloblù passa da un civitonico all'altro. L'alternativa a questa soluzione potrebbe essere Giancarlo Carloni che ha già allenato questa squadra nelle passate stagioni. Probabile anche il taglio di qualche giocatore.