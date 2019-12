Cassia sud, slitta (forse) a martedì la riapertura. Traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizialmente si parlava di tre giorni: dal 16 al 19. Ma subito dal Comune avevano messo le mani avanti, paventando la possibilità che il termine slittasse al 21. Ma la Cassia sud non riaprirà nemmeno domani. «I lavori di pronto intervento necessari per la messa in sicurezza del costone nei pressi di Ponte dell'Elce, termineranno verosimilmente lunedì prossimo», ha comunicato ieri sera l'assessore Laura Allegrini. Bene che vada, quindi, il traffico tornerà a scorrere in quel tratto solo da martedì. Ma le variabili sono tante (vedi la pioggia) che nessuno è pronto a scommetterci.Il consiglio comunale di ieri si è aperto proprio con l'interrogazione urgente della consigliera di minoranza. Lina Delle Monache: «I cittadini ci segnalano grossi disagi per raggiungere Tobia, Tre Croci e Vetralla. Quando riaprirete?», ha chiesto. Il sindaco Giovanni Arena ha confermato le dif ficoltà di collegamento con la zona di Ponte dell'Elee, dove lui stesso vive. E ha descritto un intervento di urgenza sul costone più importante rispetto a quanto previsto: «Ora il manto stradale è alto due metri in più rispetto al normale. Appena il costone veniva toccato, si sgretolava accumulando tonnellate di materiale sulla pavimentazione», ha detto il sindaco. Poi ci si è messa la pioggia a rallentare la movimentazione della terra. E in questi giorni di traffico impazzito per la febbre da shopping natalizio, la zona sud della città per chi si mette al volante è una giungla.