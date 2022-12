Maltempo, Cassia chiusa per alberi caduti sulla carreggiata: le deviazioni

Maltempo nella Tuscia, forti disagi al traffico. In seguito alla caduta di alcuni alberi e di rami sulla carreggiata, a causa del forte vento, la strada statale Cassia è rimasta provvisoriamente chiusa al traffico al km 51. Il tratto è quello tra i territori comunali di Sutri e Capranica. «Il provvedimento si è reso necessario per consentire la rimozione degli ostacoli in piena sicurezza», ha specificato l'Astral.

Per il blocco alla circolazione il traffico veicolare in direzione Roma è stato deviato verso lo svincolo di Capranica, mentre quell in direzione Viterbo è stati indirizzato verso la località Crognano. Dopo oltre un'ora di intervento del personale Anas e dei Vigili del fuoco, accorsi sul posto per l'emergenza, la strada Cassia è stata riaperta al traffico pochi minuti fa.