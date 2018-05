Elezioni a Viterbo, sulle casse del Comune «c'è tanto da fare». Dopo Barelli la ricetta di Serra

di Massimo Chiaravalli

«I conti sono quelli, ma non è l'unica strada per lo sviluppo della città». Il candidato a sindaco Francesco Serra (liste Viterbo dei cittadini e Impegno Comune) oltre che sulla spesa corrente, per mettere in atto il suo programma e per gli investimenti, punta su altro: dall'Europa alla Regione, passando anche attraverso i privati. A lanciare la sfida era stato il candidato consigliere di Viva Viterbo, Giacomo Barelli, secondo il quale nessuno dei candidati a sindaco aveva fatto i conti con la situazione...