Caso Manca, il gip di Roma archivia: l'inchiesta è chiusa

Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura per il caso di Attilio Manca (foto), il medico siciliano trovato morto nella sua abitazione di Viterbo nel febbraio del 2004. «Ancora una volta sul caso di Attilio Manca ingiustizia è fatta, ancora una volta la verità viene sacrificata sull'altare della ragion di Stato»: così l'ex magistrato Antonio Ingroia, legale della famiglia Manca.



La morte del medico fu inizialmente ritenuta dovuta a overdose e fu archiviata come suicidio. I genitori però si sono sempre opposti a questa ricostruzione, sostenendo che il figlio fosse stato ucciso per coprire un intervento chirurgico a Bernardo Provenzano, a Marsiglia; al quale l'urologo avrebbe partecipato.



«L'ennesima archiviazione - afferma Ingroia - della magistratura laziale, prima quella di Viterbo e oggi (ieri, ndr) quella di Roma, conferma che avevamo ragione: lo Stato si autoprotegge, anzi si autoassolve, affinché non si sappia la verità, e cioè che Attilio è stato ucciso dall'apparato mafioso istituzionale che ha coperto la latitanza di Provenzano prima del suo arresto, essendo all'epoca il boss il garante di Cosa nostra nella trattativa Stato-mafia».



La procura viterbese ha sempre sostenuto che il medico siciliano fosse rimasto vittima della droga. Nel marzo 2017 è stata condannata a 5 anni e 4 mesi di reclusione Monica Mileti, la donna accusata di aver ceduto la dose di eroina fatale. «Ma si è preferito non vedere e non sentire - dice Ingroia - e si è deciso di ignorare fatti evidenti e mettere una pietra tombale sull'intera vicenda con 75 pagine di motivazioni inconsistenti, con cadenze argomentative che ricordano quelle della Cassazione di Corrado Carnevale dei bei tempi andati».

