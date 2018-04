Caserma vigili del fuoco, dal Tar nuovo stop ai lavori di completamento

di Massimo Chiaravalli

Nuova caserma dei vigili del fuoco, i tempi si allungano. Sui lavori di completamento della struttura sulla Cassia nord c'è un ricorso al Tar, secondo cui le ragioni della ricorrente «sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito». E quindi il tribunale amministrativo ha fissato l'udienza al prossimo 20 giugno.



Ad aggiudicarsi i lavori è stata l'azienda romana Serit srl, il ricorso è stato invece presentato dalla Siters srl, società impianti tecnologici ed edilizia residenziali e strade, sempre romana, contro il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, provveditorato interregionale alle opere pubbliche, e nei confronti della Serit. Tutti non costituiti in giudizio. Per questi lavori di realizzazione della nuova sede del Comando dei vigili del fuoco di Viterbo Progetto esecutivo di completamento si spendono poco meno di 2,2 milioni di euro, destinati al completamento del blocco B e pertinenze, l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e delle centrali, la realizzazione di rampe e pavimentazione esterna, più altre opere come allacci, ascensori, infissi e castello di manovra. Il bando era stato pubblicato un anno fa.

La Siters chiede oggi «annullamento dell'aggiudicazione ed atti connessi e conseguenti si legge nell'ordinanza del Tar - inclusi i verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della Serit lavori» e di subentrare nell'eventuale contratto.



La nuova caserma è quasi completata: a dicembre 2017 il comandante Giovanni Paduano e il prefetto Giovanni Bruno avevano effettuato un sopralluogo, parlano di caratteristiche e tecniche edilizie all'avanguardia. Era stato ipotizzato il trasferimento entro febbraio, visto lo stato della costruzione.

