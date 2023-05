Giovedì 18 Maggio 2023, 05:40

Case in affitto per l’estate, la corsa dei prezzi non si ferma: a Montalto di Castro il prezzo al metro quadro al massimo da otto anni. Secondo un rapporto Immobiliare.it infatti tra aprile 2015 e lo stesso mese di quest’anno il costo è salito del 180%. Una bomba esplosa subito dopo la prima fase della pandemia quando, tra marzo 2020 e agosto la richiesta dei proprietari era raddoppiata passando da 7,20 euro a 14,40 al metro quadro boom che, in quel momento, gli operatori giustificarono con l’incremento record della domanda conseguente il blocco degli spostamenti imposto dal protocollo sanitario, lo stop pressoché totale del turismo italiano esterofilo e la massiccia concentrazione di famiglie sul litorale laziale.

Passato quel momento, tuttavia, il mercato è entrato in uno stallo, con i prezzi rimesti bollenti ed in cui flessioni minime si sono registrate in inverno: a gennaio di quest’anno, per esempio, il prezzo richiesto è stato di poco inferiore a quello per il mese di agosto 2022: appena il 10% in meno tra il mese più freddo e il picco della stagione.

L'indagine che prende in esame l’ultimo anno solare (aprile 2022 – aprile 2023, ultimo dato disponibile) poi, rileva una crescita del 50%: da 13,64 euro a 20,51, con previsioni ancora in crescita per l’estate. La scarsità di case a disposizione, esaurite per agosto a Tarquinia (dove i prezzi sono del 11% più bassi) sulle dita di una mano quelle rimaste a Montalto marina, porterà ad un ulteriore scatto verso l’alto al momento impossibile da prevedere. A infuocare il mercato delle case estive, tuttavia, non sono in prima istanza le case a ridosso del mare quanto le ville, soprattutto nell’area di Pescia Romana, per le quali negli ultimi tre anni il prezzo è cresciuto in maniera progressiva avvicinando i prezzi della vicina Toscana.

La corsa dei prezzi non tocca solo gli affitti, in ripresa anche quelle delle compravendite. Si legge nel rapporto di Immobiliare. It come: «Ad aprile 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 2.499 euro al metro quadro, con un aumento del 11,86% rispetto a aprile 2022. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Montalto di Castro ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2022, con un valore di € 2.581 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato aprile 2022».

Prezzi, fuori controllo, che spaventano gli operatori del settore balneare e l’intera filiera del turismo: secondo una stima infatti una famiglia potrebbe arrivare a spendere fino al 20% in più tra case, ombrelloni e hotel, un salasso che potrebbe avere come conseguenza immediata un freno ai consumi con cali soprattutto per bar e ristoranti dove, tra l’altro, l’inflazione ha spinto in alto i prezzi trasformando un’abitudine consolidata, la cena o il pranzo fuori, in un bene quasi di lusso.