Eseguita l'autopsia sul corpo del ristoratore morto a Parigi

Eseguita l'autopsia su Alessandro Carnevali. Le autorità francesi hanno proceduto con l'esame autoptico sul corpo del ristoratore viterbese, ritrovato senza vita nella sua casa di Parigi la scorsa settimana. Non si conoscono ancora i risultati che verranno resi noti ai familiari nei prossimi giorni, anche se l'ipotesi più accreditata è quella del malore. Di sicuro, i tempi per il rilascio della salma saranno ancora lunghi. A seguire da vicino tutte le procedure, il padre del 45enne volato nella ville lumiére insieme ad altri parenti. La madre no, non ce l'ha fatta. Lei è rimasta a Viterbo, troppo sconvolta dal dolore per la perdita di quel figlio che tanto amava. Un affetto ricambiato, tanto che appena gli era possibile, l'uomo saliva sull'aereo per tornarsene a Viterbo e poter così abbracciare i suoi cari.



Oltre ai genitori, nel capoluogo vive il figlio e l'ex moglie. La volontà di tutta la famiglia è quella di poter riportare a casa Alessandro, il prima possibile. Nel capoluogo vogliono dargli l'ultimo saluto e seppellirlo nella città dove da ragazzo aveva scelto di trasferirsi. Originario della Marche, aveva fatto diverse esperienze lavorative all'estero, sempre nel campo della ristorazione. A Viterbo aveva aperto prima "Il Sesto Senso", poi il D-White, chiuso a cavallo tra il 2014 e il 2015, quando ha deciso di trasferirsi a Parigi.



Il locale di piazza delle Erbe per alcuni mesi è stato quindi gestito dalla madre, poi ha chiuso. Carnevali, intanto, a Parigi aveva aperto tre locali e lì aveva anche conosciuto una nuova compagna. Ma il legame con Viterbo era strettissimo. A ritrovarlo morto, alcuni amici che sono andati a cercarlo nel suo appartamento dopo che aveva mancato un appuntamento e non rispondeva al telefono. Tempo due giorni e sarebbe tornato a Viterbo per stare con la famiglia.

