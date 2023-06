Martedì 27 Giugno 2023, 05:20

La città tornerà a vestirsi in festa venerdì con la prima edizione del Carnevale estivo, organizzato dal Comitato Carnevale Viterbese con il patrocinio del Comune. Dalle 21 le vie del centro torneranno a vivere di musica, balli, coriandoli e maschere grazie alla partecipazione di sei gruppi di figuranti che hanno lavorato con passione per la realizzazione di costumi e coreografie.

«Sono molto contento che il primo grande evento estivo viterbese coinvolga tutta la città – dice l’assessore Antoniozzi -. Il potere di libertà che ti dà una maschera o costume è enorme, poterci cambiare per non essere noi stessi per un piccolo lasso di tempo ci fa sperimentare cose che altrimenti non faremmo, ci lasciamo andare. Per questo è bello che il Comitato si sia lasciato andare per realizzare questo evento».

Il Carnevale delle luci, così è stato chiamato, è a tutti gli effetti un esperimento. Una prima edizione che vedrà numerosi gruppi mascherati, oltre cento inscritti che animeranno il centro storico aprendo il programma estivo della città. Sei gruppi intergenerazionali pronti a sfilare, questa volta senza carri allegorici o motori a scoppio: gli Dei dell’Olimpo, le lucciole del centro sociale pilastro, bum bum car a tema macchine da scontro, mare profumo di mare, summer party: dress white e CarrOtium.

Il percorso partirà da piazza San Lorenzo per poi proseguire verso piazza della Morte, via San Lorenzo, piazza del Comune, via Roma, Corso Italia, piazza del Teatro, via Marconi, piazza del Sacrario e infine piazza Unità d’Italia. «Vogliamo replicare l’edizione invernale e portare calore e colore nella città – conclude Lucio Matteucci, direttore artistico e organizzatore. Il raduno sarà in Piazza Duomo e questa edizione è stata pensata in concomitanza con Ludika. Ci siamo stancati delle guerre tra associazioni, non servono alla città. L’unione fa la forza e pensiamo che possa far piacere a tutti. Per tutto questo dobbiamo ringraziare, oltre il Comune di Viterbo, Ance e la Camera di Commercio Rieti Viterbo per il grande supporto che ci hanno dato fin da subito».

L’evento comincerà venerdì 30 alle ore 21 in piazza Duomo per poi concludersi con una festa finale in piazza Unità d’Italia.