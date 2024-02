Carnevale Civitonico 2024, le classifiche finali; Biagio Forchettoni, Cicirinella, Patatrac e Meduse sul gradino più alto del podio

Il carnevale civitonico si è chiuso con la proclamazione del vincitori dell'edizione 2024 e il rogo de " O Puccio" in piazza Matteotti.

Primo Posto per i Carri a Biagio Forchettoni;

Primo posto ex equo per gruppi mascherati per Cicirinella e Patatrac, al terzo posto le Cocorite.

Per le maschere libere primo posto per le Meduse.al secondo Saranno Formose, al terzo Le Stravanganti, a seguire Adreanalin's, I più belli di Civita, I cafoni.

Nella classifica dei gruppi mascheratI al quarto posto, Catariì, poi di seguito: Le Belve, Biffe, Zibaldone, Charlie, Le spose di di Civita, O'Sarracino, Gazibo, Jamaicani, Generazione Z. Non classificati Fieste e Vecchie Glorie.