Sabato 26 Febbraio 2022, 12:09

Il carnevale a Civita Castellana c'è (anche se in forma ridotta). Punto centrale di questa fine di febbraio nella cittadina sarà il Centro commerciale Piazza Marcantoni, che quest'anno vede in programma alcuni appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, che si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.Si inizia oggi alle ore 15,30 con una mostra fotografica e di abiti d'epoca.

Due ore dopo alle 17.30), con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ci sarà il taglio del nastro - alla presenza delle autorità - della mostra dei costumi (circa 80) che hanno fatto la storia del carnevale civitonico. Vere e proprie opere d'arte, tirate fuori dagli armadi per questo appuntamento. L'iniziativa vedrà la partecipazione del complesso musicale I Triccheballacche, composto da Mauro Agostinelli, Francesco Paolelli e Ugo Roberti. Insomma, grande baldoria.

Alla realizzazione della mostra, che è stata ideata da Cinzia Frezza, Daniela Barduani, Roberta Dominici e Emiliano De Rinaldis, hanno aderito i gruppi dei carri allegorici e mascherati. Saranno offerti dolci e vino. Martedì grasso, 1 marzo, sarà la volta della Banda musicale e folcloristica La Rustica di esibirsi a Piazza Marcantoni, con tanto di degustazione gratuita di dolci tipici carnevaleschi, dalle 17 in poi.

E' prevista la partecipazione di persone in maschera. Nel corso dello stesso pomeriggio saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutte le persone, e ai gruppi, che hanno contribuito alla realizzazione della mostra dei costumi. Poi successivamente la festa si sposterà in piazza Matteotti per il tradizione rogo de O Puccio, che è stato posizionato lì dal 17 gennaio scorso, che chiude le manifestazioni di quest'anno.