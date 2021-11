Carenze igieniche, chiuso un ristorante di Viterbo

Carenze igieniche all'interno dei locali, chiuso un ristorante di Viterbo. I carabinieri del nucleo operativo e del Nas della compagnia di Viterbo, insiema alla Asl del capoluogo, hanno effettuato una serie di controlli a diversi ristoranti della zona.

In particolare, in una delle verifiche effettuate in un ristorante del capoluogo sono state riscontrate "importanti carenze igieniche, sanitarie e strutturali", tali da imporre la chiusura a tempo indeterminato dell’attività di ristorazione e del locale.

Oltre alla chiusura, la misura ha visto elevare una sanzione di mille euro.